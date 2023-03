ION Hockey League: le Dragons démontre ses ambitions tandis que le Léo garde le cap en tête

Après une longue trêve hivernale (105 jours), la compétition a repris ses droits en division d’Honneur. Certains prétendants à une place dans le dernier carré comme le Racing ou la Gantoise ont souffert mais ils ont finalement réussi à empocher les 3 points. Waterloo Ducks – Dragons : 2-4. Les Anversois ont été les plus costauds lors de la rencontre au sommet de la 13e journée de compétition. Un match que les protégés de Craig Fulton ont pris à bras-le-corps en livrant une première période quasi parfaite. Privés de leur international australien, Blake Govers, qui sera de retour en Belgique, en milieu de semaine, ils ont dominé les 35 première minutes de la tête et des épaules en ne laissant que des miettes à l’équipe locale. Nicolas Della Torre s’offrait un doublé sur penalty (21e et 24e) avant qu’Henri Raes ne place son équipe sur du velours. En seconde période, le Watducks retrouvait enfin des couleurs et faisait illusion durant une vingtaine de minutes avec des buts de Victor Charlet, sur penalty (le seul de la rencontre), et de William Ghislain. Mais dans la foulée, le Dragons ripostait via Thomas Crols (58e). La messe était dite car les Anversois contrôlaient avec sérénité la fin de rencontre. Un neuvième succès qui permet à Felix Denayer et à ses partenaires de rester au contact du Léopold qui compte toujours 7 points d’avance au classement, et qui se rendra, à Brasschaat, dimanche prochain.

Léopold – Braxgata : 4-3. Les Bruxellois sont donc toujours invaincus après 13 journées de compétition. Face au Braxgata, ils ont contrôlé la partie et ils n’ont jamais semblé être en réelles difficultés face à un adversaire qui veut toujours se mêler à la lutte pour essayer d’arracher une place dans les Playoffs. C’est à la 13e minute que Tom Boon lançait les hostilités sur penalty et ouvrait son compteur but en championnat pour cette années 2023. Durant cette première mi-temps, le match restait assez équilibré et Agustin Mazzilli égalisait avant que Tom Degroote ne permette aux locaux de mener à la pause. Mais au retour des vestiaires, le Léo prenait le large, en moins de 120 secondes, grâce à Tom Boon (qui signait au passage son 36e but de la saison), à nouveau sur penalty, et à Tom Degroote. Les visiteurs ne baissaient pas les bras mais malgré les réalisations de Daragh Wash puis de Loïck Luypaert (sur p.c.), ils ne parvenaient pas à arracher un bon point qu’ils auraient, peut-être, pu revendiquer avec un peu plus de réalisme.

Racing – Old Club : 4-3. Les champions de Belgique en titre ont souffert pour leur retour à la compétition. Face aux promus liégeois, ils pensaient passer un après-midi plutôt tranquille mais ils ont dû batailler ferme pour éviter un 4e revers cette saison. Alors que Sydney Cabuy ouvrait le score dès la 6e minute et pensait que le plus compliqué était fait, l’Old Club était surprenant et appliqué. Guido Potenzoni égalisait au quart d’heure avant que Cyril Vermesse ne donne l’avantage aux visiteurs avant la pause. Charl Ulrich créait même la stupeur du côté des supporters du Racing en convertissant l’unique penalty de ses couleurs (40e). La partie était tendue mais les Bruxellois lançaient leur remontée sur un stroke converti par Tanguy Cosyns (44e). L’attaquant des Red Lions réussissait un doublé en égalisait alors qu’il restait 9 minutes à jouer. Et c’est finalement Achille De Chaffoy qui offrait les 3 points, aux siens, à moins de 120 secondes de la fin de la partie.

La lutte pour le maintien sera clairement indécise jusqu’au bout Gantoise – Daring : 4-2. Après une fin de première tour des plus délicate (2 points sur 12), les Flandriens ont repris leur marche en avant en évitant le piège molenbeekois malgré l’absence de Timothée Clement (déchirure). Une rencontre qui ne laissera certainement pas de souvenirs impérissables mais qui fait son office puisque Gand est de retour dans le Top 4. Les hommes de Pascal Kina pensaient que les buts de Sean Murray, sur stroke, et d’Etienne Tynevez, allaient leur ouvrir les portes des succès faciles mais c’était sans compter sur l’habileté de Daniel Bell sur penalty qui remettait les 2 équipes à égalité à la 61e minute. Mais Sean Murray se montrait intraitable et offrait les 3 points aux Gantois, en signant un triplé grâce à 2 nouvelles réalisations (63e et 65e sur stroke). Louvain – Orée : 1-7. Les Universitaires ont bu le bouillon lors de la visite d’une équipe bruxelloise qui ne pensait certainement pas s’imposer si largement dans les chiffres face à une équipe brabançonne qui risque de connaître un second tour des plus délicats délicat après les départs conjugués du coach, Xavi Trench, du capitaine espagnol, Ricardo Santana, de David Brydon et de Richmond Lum (tous les 4 pour des raisons budgétaires). L’Orée retrouve donc le sourire et prend un peu d’air en milieu de classement après un premier tour assez moyen. Les buteurs du jour : Tomi Domene (4 dont 2 sur penalty), Ladislao Gencarelli, Philippe Simar et Maxime Plennevaux. Mario Mucic a sauvé l’honneur pour l’équipe locale.