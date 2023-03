«Ce n’est pas le scénario qu’on espérait»: Florent Pagny donne des nouvelles peu rassurantes au sujet de son cancer (vidéo)

25 janvier 2022. Florent Pagny prenait son Smartphone pour annoncer à ses fans, face-caméra, l’annulation de ses dates de tournée, en raison d’une tumeur cancéreuse diagnostiquée au poumon. Depuis, le chanteur a cultivé une certaine discrétion autour de sa maladie. Il a toutefois accepté d’être suivi par Audrey Crespo-Mara, journaliste de l’émission « Sept à huit ». Un reportage montrant l’évolution de son état de santé a été diffusé ce dimanche soir.

Le premier entretien s’est déroulé en juin 2022. Encore affaibli physiquement, chauve et les yeux couverts de lunettes de soleil, Florent Pagny venait de subir quatre chimiothérapies. Bonne nouvelle, cependant : sa tumeur venait de disparaître. En novembre 2022, Audrey Crespo-Mara le retrouvait à New-York, en train d’aider sa fille à déménager. Son apparence a changé, il a retrouvé ses cheveux. Seule chose qui l’inquiète : des taches blanchâtres, qui seraient des cicatrices de rayon. Pour autant, il ne compte pas retourner en France et souhaite se réfugier en Patagonie, où il habite avec son épouse le reste de l’année. Avec le risque de ne plus suivre de séances d’immunothérapie. « Je fais le rebelle et en même temps, je suis pas complètement inconscient », déclare-t-il. Physiquement, il se dit « plutôt en forme ». Il a retrouvé son souffle et est même retourné en studio…