L’incroyable aventure de ce Waremmien de 36 ans devenu transformiste pour le cabaret Michou à Paris: «Je deviens Johnny Hallyday et Adèle chaque soir»

Chaque soir sur la scène du cabaret Michou à Montmartre, dans la capitale française, un acteur interprète Johnny Hallyday et Adèle. Derrière les costumes et le maquillage se cache Aharon, un artiste transformiste originaire de Waremme. « Le parcours pour arriver chez Michou n’a pas été simple », nous explique Aharon.

Cette passion pour le transformisme a commencé il y a 16 ans. « À 20 ans je faisais ça dans ma chambre et dans le dos de mes parents. Quand j’entendais des pas dans l’escalier, je traversais l’étage en courant pour me démaquiller. Je partageais des photos de mon travail sur internet et ça s’arrêtait là », nous confie-t-il.