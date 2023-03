Un pompier-ambulancier agressé à Saint-Josse

« Le pompier était en intervention médicale urgente pour un malalade à domicile. Il rangeait du matériel dans le véhicule, pendant que son collègue se trouvait encore à l’intérieur. Un badaud passant par là lui demandait ce qui se passait. L’ambulancier répondait que tout était sous contrôle », explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. « Sans aucune raison et sans crier gare l’énergumène lui a assené un violent coup de poing au visage pour ensuite prendre la fuite. »

Le pompier est blessé au visage et ses lunettes sont cassées. « Faisant preuve d’un sens du devoir exemplaire, lui et son binôme, ont encore transféré le malade à l’hôpital où il s’est également fait soigner », poursuit Walter Derieuw. « Il est en incapacité de travail et est très choqué par l’incident. »