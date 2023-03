P1: José Lardot arrive à Evelette-Jallet

José Lardot arrive bien à Evelette-Jallet. L’information nous a été communiquée ce samedi. « Cela avait été annoncé une première fois, démenti mais c’est désormais réel », annonce Michel Massy, le nouveau président des Bleus qui réalise là son premier gros coup. Après L’ACHE, Ciney, et Andenne, revoilà donc l’homme fort dans le Namurois, lui qui vient de quitter Waremme après un passage par Solières et Huy. «C’est en entendant parler de lui que je me suis dit, pourquoi pas. C’est un ami et je lui en ai parlé. Il est d’accord pour venir donner un coup de main au club qui en a grandement besoin. Il ne fait pas partie du comité et n’a pas de rôle en tant que tel mais s’il s’y plaît, on verra ce que ça donnera.»