Dans deux semaines, les habitants de Strepy-Bracquegnies se souviendront avec tristesse du 20 mars 2022. Ce jour-là, à 5 heures du matin, Paolo Falzone fonçait à très vive allure sur une compagnie de gilles, tuant six personnes et en blessant 39 autres. Après le drame, on avait découvert que le jeune conducteur avait l’habitude de poster des vidéos de lui, pied au plancher de sa « petite bombe ».

Le jeune homme n’est pas le seul à faire l’apologie de la vitesse excessive. Régulièrement, des vidéos de ce type circulent sur les réseaux sociaux au grand dam du ministre Georges Gilkinet qui veut y mettre un terme.