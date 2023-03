Une Belge perd son château en Écosse pour... une facture impayée!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette histoire n’est donc pas neuve mais elle vient de connaître son dernier rebondissement. Les prestigieux médias britanniques comme « The Times » ou la « BBC » ont suivi cette affaire pendant un peu plus de deux décades. Mais il n’y a pas qu’eux, les tabloïds, à commencer par « The Sun », s’y sont mis eux aussi.

Il faut dire que cette histoire belge en Écosse n’est vraiment pas banale. Elle concerne un château où Louis de Funès aurait bien pu tourner quelques scènes de son bon vieux Fantomas. Le château de Knockderry vient d’être vendu pour la somme rondelette de 1,25 million de livres sterling, soit 1,41 million d’euros. Une famille belge, les Van Overwaele, avait fini par être expulsée de cette demeure achetée dans les années septante.