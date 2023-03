Jean-Luc Crucke veut interdire Tiktok au gouvernement wallon

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les interrogations autour du réseau social chinois Tiktok ne cessent de croître dans le monde politique. Interdit aux collaborateurs de la Chambre et du Sénat américain depuis décembre, l’application sera elle aussi interdite aux eurodéputés. Plus exactement, D’ici le 15 mars prochain, les 33 000 employés de la Commission européenne devront supprimer Tiktok de leur téléphone.

En Belgique aussi, on se pose des questions concernant le nouveau réseau social à la mode. Ce réseau, Jean-Luc Crucke n’en veut plus, en tout cas pas tant qu’il n’aura pas été étudié de manière complète et indépendante.