P2C | Morlanwelz bat Chapelle sans convaincre (PHOTOS et VIDEOS): «La manière n’y était pas»

Les buts : 27e Bodson (0-1), 30e Alar (1-1), 57e Billiet (2-1), 72e De Vitto (3-1) Morlanwelz : Decamp, Cardella, Demeuldre, Moureau, Alar, Di Lallo, Lema (87e Ceulemans), Billiet, Bakouche (46e Selemani), De Vitto, Fiorito (46e Mucci). Chapelle : Marquet, Antoine, Kembo, Van Geel, Makusu, Decorde, Hassaini (81e Dupont), Arena, Saint Ghislain (63e Berteotti), Bodson (56e Ngiamba), Slagmeulder. Carte jaune : Ceulemans. Arbitre : M. Djenoun.

La domination était pour Chapelle en début de match. Le bon pressing des Tchats a notamment mis en difficulté Morlanwelz. Les hommes de Mehmet Bouanani se sont également créé plusieurs occasions qui n’ont toutefois pas fini au fond du but. Mais à la 27e, d’une bonne passe de Saint Ghislain, Bodson ouvrait la marque grâce à une frappe à ras-de-terre. Toutefois, l’avantage des Chapellois n’était que de courte durée. Trois minutes après l’ouverture du score, d’un corner de Di Lallo, Hassaini récupérait la balle sur une erreur de Makusu et passait à Alar pour l’égalisation.

Le réveil de Morlanwelz

En seconde période, les Normaliens affichaient un tout autre visage et se procuraient les premières occasions, Decamp répondant toutefois présent pour repousser les offensives. À la 57e, à l’entrée du grand rectangle sans contrôler, Billiet armait une frappe flottante qui finissait sa course au fond des filets. Après avoir continué à multiplier les offensives, le troisième but des Normaliens est tombé à la 72e grâce à De Vitto. Après cela, Chapelle n’est jamais revenu dans le match.

Pour l’entraîneur de Morlanwelz, il ne faut retenir que les trois points et aller de l’avant. « La manière n’y était pas. Il faudra l’apporter le week-end prochain et avancer petit à petit », explique Michaël Braglia. « Si on arrive au tour final en jouant de cette manière, on passera à côté. En première mi-temps, je ne suis pas certain qu’on ait eu deux frappes cadrées. On manque de conviction, d’envie. C’est problématique à l’heure actuelle. On doit relancer une dynamique positive. »