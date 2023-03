Vous pensiez que la neige était derrière nous? Une dernière offensive hivernale devrait s’abattre ce lundi soir!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’hiver, pour les météorologues, est derrière nous. Il s’est terminé le 28 février à 23h59. Pour eux, l’hiver météorologique qui se retrouve dans les statistiques n’englobe que ces trois mois : décembre, janvier et février. L’hiver que nous venons de connaître fut plus chaud (5 degrés de moyenne au lieu de 4,1) et sombre (151h d’ensoleillement au lieu de 180) que la normale.

La saison serait donc terminée ? Nos spécialistes disent pourtant le contraire. Cela faisait quelques jours que Luc Trullemans nous annonçait l’arrivée prochaine de la dernière offensive hivernale. « Les modèles de prévisions confirment l’épisode neigeux pour cette semaine. Une dépression polaire se développe ce lundi sur le nord de la mer du Nord et elle se déplacera mardi vers le sud de la mer Baltique », annonçait-il ainsi, vendredi.