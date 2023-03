Florent Pagny s’exprime sur son combat contre le cancer: «Ça fait ch***, ça ne s’arrête jamais!»

Dans un magnifique documentaire en trois volets, s’écoulant sur un peu plus de six mois, Audrey Crespo-Mara a pris des nouvelles, pour « Sept à huit », de l’état de santé Florent Pagny. Jusqu’au 26 janvier dernier où les nouvelles devaient s’annoncer tout autres. Mais… « Je me suis retrouvé avec une énorme quinte de toux, ça m’a rappelé les débuts de cette histoire », explique le chanteur. « Je suis vite allé faire des images à Buenos Aires et elles ne sont pas terribles. Je rentre donc à Paris. Un ganglion a fixé. Il y a des risques de métastases. Je vais faire une biopsie. »

« On va pas flipper »

Et Florent Pagny de regretter, ou tout du moins de s’interroger aujourd’hui sur la décision qu’il a prise il y a cinq mois. « J’ai trop profité. Peut-être que si j’étais resté en France ces cinq mois, je n’aurais pas ce ganglion, peut-être que si j’avais suivi le programme prévu… C’est un peu de ma faute. C’est un truc de gamin qui me rattrape, de me dire que je peux passer six mois sans, et ça passera ». Préférant l’humour à l’apitoiement, il reste positif, même si la maladie le rend « un peu plus triste ». « On ne va pas avoir peur, on va pas flipper et on va faire ce qu’on à faire. Je sens que je me réveille parfois fatigué… Je ne peux pas mentir non plus : ce n’est pas le scénario qu’on espérait. »

Si la récidive se confirme « ça a de fortes chances d’être de la même famille, donc ces fameuses petites cellules dont il faut se méfier car ça va très vite. Comme mon premier traitement avait bien marché, s’il faut le reprendre, je le reprendrai. » La déception dans la voix, mais réaliste, il sait que « ça peut durer longtemps ».