Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky qualifie la bataille pour le Donbass de «douloureuse et difficile»

«Je voudrais rendre un hommage spécial à la bravoure, à la force et à la résilience des soldats qui combattent dans le Donbass», a dit M. Zelensky dans sa déclaration quotidienne, ajoutant qu’il s’agissait «d’une des batailles les plus difficiles. Douloureuse et difficile».

Malgré une importance stratégique contestée par les experts, Bakhmout est devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région industrielle du Donbass, qui est constituée des régions de Louhansk et de Donetsk. La Russie l’a annexée sans pourtant jamais en avoir pris le contrôle total.