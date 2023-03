Youssouph Badji: «Ce but va me motiver et m’aider mentalement»

« Je suis très content de ce but. Ça va vraiment me motiver et m’aider mentalement. C’est vrai que ça a été difficile, mais jamais, je ne me suis dit que j’allais lâcher. Ce n’est pas ça qui allait me pousser. Cela dit, si ce samedi, j’ai réussi à marquer, c’est aussi grâce à l’équipe. C’est parce que les coéquipiers m’ont tout le temps aidé et motivé pour ne pas que je lâche. Tout le monde me souhaitait ce but et l’équipe a bien travaillé pour me l’offrir. Je la remercie. C’est plus qu’une équipe, c’est une famille ! », se réjouissait l’intéressé, qui regrettait tout de même de ne pas avoir pu fêter ce « but important » comme il se doit. « Je n’ai pas célébré car je n’ai pas très bien compris ce que le juge de touche avait sifflé. Je savais que la balle était entrée, mais je ne savais pas si l’arbitre avait sifflé un hors-jeu sur Isaac (Mbenza) ou autre chose. C’est pour cela que j’étais un peu inquiet. »

« Rester fort mentalement »

Qu’importe, là n’était pas l’essentiel pour le jeune attaquant sénégalais, qui, en plantant sa troisième rose de la saison, a prouvé qu’il faudrait encore compter avec lui malgré le fait que les récentes arrivées de Bayo et Stulic soient venues densifier davantage le secteur offensif. « Ce qui est important, c’est de rester fort mentalement. Il n’y a pas une équipe où il n’y a pas de concurrence. Je pense que ce qui va payer et compter, c’est le travail. Je n’ai donc pas de problème à ce qu’il y ait cinq ou six attaquants. C’est aussi une source de motivation pour bien travailler », poursuit l’attaquant de 21 ans, qui espère avoir marqué des points pour la fin de saison, lui dont le prêt par Bruges chez les Zèbres – qui disposent d’une option d’achat – arrive à échéance cet été. « Mais ce n’est pas fini, le travail continue. C’est maintenant que je dois redoubler d’efforts. Si je continue à travailler, peut-être que ma saison sera lancée. En tout cas, je pense que le coach a confiance en moi et c’est vrai que c’est depuis l’arrivée de Felice (Mazzù) que j’ai commencé à réaliser certaines performances. Mais (Edward) Still m’a aidé aussi. »