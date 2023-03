1. « Je ne vois pas Genk craquer »

« L’Antwerp vient de prendre 10 points sur 12 pendant que Genk récoltait seulement 5 unités et l’Union 4. Et, surtout, les Anversois jouent de mieux en mieux, avec les deux gamins, Keita et Vermeeren, qui font un boulot formidable au milieu, plus Janssen et Ekkelenkamp qui montent encore en puissance. L’ensemble est tellement solide que les absences d’Alderweireld et De Laet sont passées inaperçues contre Malines ! C’est impressionnant mais je ne vois pas pour autant Genk craquer. Il a fallu digérer le départ d’Onuachu mais Samatta commence à retrouver ses marques et le Racing est le seul des trois derniers candidats au titre à ne plus jouer que sur un seul tableau, ce qui est un grand avantage. Pour l’Union, le choc de dimanche à Genk sera évidemment capital car s’ils ne gagnent pas, les Bruxellois devront arrêter de rêver. J’espère surtout pour eux qu’ils ne vont pas perdre Teuma, leur leader, qui est sorti blessé face à Eupen, et qu’ils vont digérer le fait de jouer tous les trois jours. Il va falloir s’accrocher… »