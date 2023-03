Fernando Alonso 3e du GP de Bahreïn: «Quelque chose d’irréel»

Et dire que les deux pilotes Aston Martin auraient pu s’éliminer dès le 4e virage ! La 3e place de Fernando Alonso, complétée par la 6e de son équipier Lance Stroll (qui a manqué de peu l’embrocher dès le 1er tour), ont bien sûr été l’événement de ce premier Grand Prix de la saison ! D’autant qu’avec la forme que tenait à 41 ans le doyen des pilotes de Grand Prix (22e saison, 356e Grand Prix, 99e podium), rien ne dit que même sans l’abandon de Charles Leclerc à une quinzaine de tours de la fin, le double champion du monde espagnol n’aurait pas terminé 3e ! « Finir la première course de la saison sur le podium est juste irréel ! », s’exclamait le fier Ibère, qui, après avoir vu les deux Mercedes le passer au départ, avait ensuite repassé celles-ci avant de prendre encore le meilleur sur Sainz, chaque fois au prix de dépassements toujours aussi autoritaires. « Je n’en reviens pas de ce qu’a fait Aston Martin pendant l’hiver. Nous avons la deuxième meilleure voiture du plateau ! Je le répète : c’est irréel ! »

Alonso : « Un pari » Éloigné des avant-postes en raison de ce premier tour un brin chaotique, Fernando Alonso regrettait surtout de ne pas avoir pu prendre le sillage des Red Bull : « J’aurais peut-être pu utiliser leur rythme pour encore mieux me situer », dit celui qui venait ainsi d’offrir le deuxième podium de l’histoire après celui de Sebastian Vettel à Bakou en 2021 pour cette ancienne écurie Force India, engagée depuis cette année-là sous la bannière britannique par l’homme d’affaires canadien Lawrence Stroll, père de Lance. Un équipier qu’Alonso ne manqua pas de saluer également pour la leçon de courage qu’il avait donnée tout au long du week-end, 12 jours à peine après avoir été opéré du poignet droit pour une fracture endurée à la suite d’une chute à vélo.

Plus tôt dans le week-end, Fernando Alonso était revenu sur les conditions dans lesquelles il avait relevé ce nouveau challenge – « le dernier de ma carrière » – qu’il avait considéré comme « un pari », quand il avait pris le relais de Vettel au sein de l’écurie basée à Silverstone et seulement gratifiée de la 7e place au championnat l’an dernier, et pour laquelle Lawrence Stroll a entrepris il y a trois ans un ambitieux plan de reconstruction.

Wolff : « Ils ont gagné 2 secondes en 6 mois » ! Il n’empêche, et malgré des essais d’avant-saison qui avaient déjà mis en lumière la consistance de l’AMR23, Fernando Alonso et l’ensemble de l’équipe préféraient avancer des ambitions plus réalistes visant à décrocher le statut de « best of the rest », dans le sillage des trois « intouchables » Red Bull-Ferrari-Mercedes. Une hiérarchie au milieu de laquelle Aston Martin s’est fermement installée.