Eliott Crestan en bronze à Istanbul: «Je pense qu’il y avait la place pour l’or…»

Cela faisait quelque temps qu’on lui prédisait un premier résultat dans un grand championnat. Quoi de plus logique quand on a décroché une médaille de bronze aux Mondiaux juniors (2018) et une autre d’argent à l’Euro espoirs (2021) ? L’attente est enfin terminée pour Eliott Crestan. A 24 ans, l’élève d’André Mahy au Sambre-et-Meuse Athlétique Club, tient enfin cette breloque que son audace justifiait. Dans une finale du 800 m très nerveuse, il a su garder son calme et sa ligne pour finir en trombe derrière l’Anglais Ben et le Français Robert en 1.47.65.

« J’avais dit que je voulais arriver en finale et que tout serait alors possible. Je pense aujourd’hui qu’il y avait la place pour l’or… Mais cette course était un peu folle, c’était un peu la guerre à certains moments. Je pense que si on la recourt, on aurait un tout autre résultat final. Mais Ben a fait un dernier 200 m de folie et Robert était fort également. Je suis malgré tout vraiment content. Je n’oublie que l’an dernier, j’ai mis du temps à me remettre d’une blessure. » Un sérieux contretemps qui l’avait empêché d’être à son top aux Mondiaux d’Eugene, où il avait été sorti en séries, et à l’Euro de Munich, où il avait quand même atteint la finale mais n’avait fini que huitième.