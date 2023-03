Thomas Carmoy médaillé de bronze à Istanbul: «Content de cette médaille sous les yeux de mes parents»

Cette semaine, c’est repos ! Avec Eliott (Crestan) et Ismaël (Debjani), on a déjà prévu d’aller jouer au padel et de faire du karting. En tout cas, je ne mets plus les pointes avant dix jours ! »

Thomas Carmoy ne change pas et c’est tant mieux. Sur le sautoir en hauteur non plus, où il a l’habitude de briller dans les grands moments. Il y a deux ans à Torun, le Carolo avait créé la surprise en décrochant le bronze. Il a ainsi passé 2,29 m, un centimètre de mieux que son record personnel, à son troisième essai. À cet instant, il était encore potentiellement médaillé d’argent. Mais les 2,31 m réussis par le Néerlandais Amels, qui a également coiffé l’Ukrainien Protsenko, lui ont ôté ce plaisir. « Je me sentais vraiment bien. Mon dernier essai à 2,31 m n’était pas mauvais et m’aurait permis d’égaler le record de Belgique (d’Eddy Annys). Mais je suis malgré tout content avec le bronze comme il y a deux ans. “Back to back”, comme on dit, ce n’est pas mal. Une médaille reste une médaille. Et je suis content de l’avoir remportée devant mes parents, qui avaient fait le déplacement. »