D2 | Binche confirme son retour en forme en allant s’imposer à Solières: «On a préparé cette rencontre comme on le devait»

Solières 1

Binche 2

Les buts : 63e Franquin (0-1), 67e Kabeya (1-1), 75e Scohy (1-2). Solières : Crahay, Verbist, Peisson, Ndeon, Vancoppenolle, Bartholome, Bacanamwo, Otte (70e Benchikha), Mashaka, Kabeya, Diallo. Binche : Lahaye, Arslan, Brichant, Michez, George, Franquin, Despontin (60e Sampaoli), Mba (76e Frisanco), Losacco (65e Diarra), Louagé, Scohy. Cartes jaunes : Bartholome, Verbist, Otte. Arbitre : M. Lobet.

Caramba, encore raté pour Solières ! Cette fois, c’est Binche qui est venu contrecarrer l’opération maintien des Hutois. Une courte défaite dans une match où tout aurait pu basculer dans l’autre sens tant le match a semblé ouvert jusqu’au bout. « On savait à quoi s’attendre en venant ici, ça allait être compliqué », admet d’emblée Jean-Louis D’Acchille, le coach binchois. « On a préparé cette rencontre comme on le devait et j’ai vu sur le terrain le reflet de la semaine de travail. » Ce que le coach visiteur avait demandé, c’était de l’envie, du travail et de la ténacité. Et c’est ce qu’il a eu, de la part des siens mais aussi des locaux pendant 90 minutes. Un match engagé pendant lequel les spectateurs pensaient même qu’ils ne verraient pas de but.

À la pause, le marquoir vierge confortait cette idée, même si deux parades de Crahay avait eu le don de retenir le souffle du public. De l’autre côté, Michez avait aussi sauvé les meubles pour les Binchois.

L’efficacité était binchoise

En deuxième période, alors que les organismes commencent à souffrir, le jeu se décante. Scohy trouve le poteau de Crahay et sonne la charge. Peu après l’heure de jeu, c’est finalement une phase arrêtée et un coup franc sur lequel Solières réclame un hors-jeu qui permet à Franquin d’ouvrir le score. Solières se rebiffe et égalise quelques minutes plus tard d’une tête bien placée de Kabeya. « Ils ont bien réagi après le but d’ouverture », note David Pauly, le T2 soliérois. « Malheureusement, on prend ce deuxième but alors qu’on était bien dans la foulée. » Un deuxième but binchois, inscrit par Scohy, qui assomme Solières. Un dernier but synonyme de nouveau revers pour les Hutois. « Comme la semaine passée, cette defaite fait mal », avoue le T2. « On a des opportunités mais on ne fait pas les bons choix. On voit que l’étroitesse du noyau nous oblige à user nos joueurs qui auraient besoin de souffler et en lancer d’autres qui ne sont pas encore prêts. »

Solières est morose mais Solières n’a pas le choix s’il veut se maintenir en D2.