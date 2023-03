P1 | Battu à Courcelles, Le Rœulx chute lentement vers la P2: «On a perdu une bataille mais pas la guerre»

Courcelles 3 Le Roeulx 2 Les buts : 11e Dethier (0-1), 13e Altintas/pen (1-1), 31e et 48e Altintas (3-1), 90e Circina/pen (3-2). Courcelles : Gillain, Dekelver (46e Brogno), Steens (46e Kemayou), Bastin, Gianfelice, Pomponio, Attia (64e Fiore), Nuyts, Lefebvre, Noel, Altintas. Le Roeulx : Diane, Gondry, Dethier (57e Njangui), Attardo (63e Nave), Fragapane, Iuliano, Romani (46e Cannella), Circina, Di Natale, Chebaïki, Zammuto. Cartes jaunes : Steens, Gianfelice, Kemayou, Gondry, Attardo, Fragapane, Iuliano, Circina. Cartes rouges : 70e Iuliano, 78e Chebaïki (2 CJ). Arbitre : M. Crusnière.

Si la défaite de ce dimanche ne condamne nullement mathématiquement les hommes de « Coach Rizzo », le niveau de jeu affiché par les joueurs du Roeulx ce dimanche a de quoi rendre inquiets leurs sympathisants.

Le Roeulx se déplaçait à Courcelles avec l’intention d’y réaliser un résultat afin de prolonger son bail en P1. Les choses se mettaient plutôt bien en place pour les Rhodiens. Après 11 petites minutes, Dethier récupérait un ballon mal négocié par la défense locale et ouvrait le score. Malheureusement, deux minutes après cette ouverture, la défense de l’AC offrait un penalty aux Coqs et ceux-ci revenaient dans le match. Pierrot Rizzo pestait sur ses joueurs : « Il faut quand même m’expliquer que des joueurs qui ont été formés dans les plus grands clubs de la région font des bêtises comme ça. Le minimum est de savoir taper dans le ballon… On ne sait même pas le faire ! Pourquoi on tacle à cet endroit du rectangle ? » Cette égalisation avait le don de galvaniser les Courcellois qui mettaient une pression intense sur les Verts et récupéraient plus de ballons au milieu du terrain. À la 31e, Altintas était isolé face à Diane et inscrivait le 2-1.

La partie reprenait de trois minutes lorsque le goléador local inscrivait un triplé d’une frappe lointaine. « Bravo à Courcelles qui a battu une bien faible équipe du Roeulx. On a perdu une nouvelle bataille mais pas encore la guerre. C’est vrai qu’il nous faudrait beaucoup de circonstances favorables pour espérer se sauver… mais l’espoir fait vivre non ? » conclut le coach Rhodien qui fut, lui aussi, exclu lors de cette rencontre.