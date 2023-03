Des averses de pluie, de neige ou de neige fondante attendues ce lundi

Des averses de neige ou de neige fondante seront observées au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ailleurs, il s’agira d’averses de pluie. La nébulosité, d’abord variable à abondante, augmentera davantage avant l’arrivée d’une perturbation sur l’ouest en fin de journée. Les maxima évolueront entre +1 à +2 degrés sur les hauteurs et +6 à +7 degrés sur l’ouest. Le vent de secteur ouest sera modéré et s’orientera au sud-ouest en fin de journée.

Ce soir et cette nuit

Une zone de précipitations assez active traversera le pays d’ouest en est. Elle donnera de la pluie en plaine, et en Ardenne, il s’agira de neige fondante ou de neige avec une accumulation possible notamment en Hautes Fagnes. Les minima seront compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes, +3 degrés sur le centre et +5 degrés au littoral. Le vent de sud-ouest deviendra modéré à parfois assez fort.