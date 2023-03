Dossier azote en Flandre: la direction du CD&V se penche sur son avenir au sein du gouvernement flamand, Groen et PVDA attendent une réponse de Jan Jambon

Le gouvernement du nationaliste Jan Jambon n’est pas parvenu à dégager d’accord dans le dossier sur l’azote lors de négociations dans la soirée. Selon le ministre-président, une réponse à une « proposition ultime » comportant des concessions supplémentaires aux chrétiens-démocrates est attendue de la part du CD&V.

M. Jambon assure que trois des deux partis de la majorité (N-VA et Open VLD) ont approuvé la nouvelle note. Le CD&V se sent acculé et perçoit l’ultimatum de M. Jambon comme une tentative de bouter le parti hors du gouvernement. « Nous notons qu’il n’y a pas de consensus au sein du gouvernement et qu’il est attendu de nous de quitter le gouvernement si nous ne sommes pas d’accord dans l’immédiat », a confié une source gouvernementale flamande. « Ce n’est absolument pas notre intention. Mais ce qui est sur la table, nous ne pouvions pas l’approuver ».