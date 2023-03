Plus d’un député sur 5 reçoit 40 000 euros d’indemnité supplémentaire par an pour quelques réunions de plus

Plus d’un député sur cinq reçoit des indemnités dites de représentation. Ces 32 parlementaires ont des « fonctions spéciales ». Il s’agit notamment des présidents de commission, des chefs de groupe et des vice-présidents. Tous les partis reçoivent une part du gâteau. Ce gâteau s’élève à plus de 1,1 million d’euros cette année, selon les chiffres détaillés d’une note interne de la Chambre que la rédaction a pu consulter.

Une somme relativement importante, surtout quand on sait qu’il y a peu de charge de travail supplémentaire en retour, réalisent beaucoup de personnes dans les couloirs du Parlement. En effet, les dossiers et réunions supplémentaires sont en grande partie préparés par la fonction publique.