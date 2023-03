Plus de 8.600 militaires déjà dotés de la nouvelle tenue de combat en dépit des retards : la distribution devrait être «complète au 2e trimestre 2023»

« À la fin du mois de février, le bilan ROCS (« Roll Out Clothing System », la distribution des tenues entamée le 7 décembre dernier) est que 8.624 soldats sont équipés à 100 % en BDCS (le nouveau « Belgian Defence Clothing System »). Soit 45 % de la population (militaire ayant déjà été) mesurée, a indiqué la Direction générale des Ressources matérielles (DGMR) de la Défense sur son site internet.

En 2022, en quelques semaines après le début de la distribution, plus de 20.000 articles ont été mis en place quotidiennement pour habiller le personnel, en tenant compte des différentes variantes d’équipements (basic, outdoor et combat) et des modèles distincts pour homme et pour femme – une première en termes de tenues militaires en Belgique.