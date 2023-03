Standard: et dire qu’il s’agit de la première exclusion de la carrière professionnelle d’Arnaud Bodart…

S’il a été a été réduit au chômage technique, samedi, Arnaud Bodart a beaucoup fait parler de lui en étant exclu pour la toute première fois de sa carrière professionnelle, tout au bout du temps additionnel d’un match que Kostas Laifis a terminé, pour quelques secondes seulement, dans le but puisque Ronny Deila avait procédé, à ce moment-là de la partie, aux cinq remplacements autorisés. En cause, un réflexe aussi stupide que malheureux, sur un long ballon expédié par Vaesen pour Matsuo, que le gardien liégeois, venu à sa rencontre, toucha de la main hors de sa surface. « Sans doute voulait-il un week-end de congé », plaisanta après coup Ronny Deila. « C’est forcément dommage certes de le perdre, mais j’ai derrière lui, avec Laurent Henkinet, un autre top gardien. Je n’ai aucune inquiétude par rapport à cela… »

C’est qu’à Sclessin, on considère, à raison, que Bodart prendra un match de suspension et qu’il loupera du coup le déplacement de dimanche au FC Bruges, comme ce sera le cas, dans le camp flandrien, de Brandon Mechele, désormais à cinq cartes jaunes. Le Standard en saura plus ce lundi, lorsqu’il prendra connaissance de la proposition transactionnelle, mais on voit mal l’intéressé, qui, jusqu’à samedi, n’avait reçu que 4 avertissements en 142 matches, s’en sortir avec une exclusion jugée suffisante, celle-ci étant intervenue à quelques secondes du coup de sifflet final. Tout profit pour Laurent Henkinet, dont la dernière apparition remonte au 8 novembre 2022 à Dender, en 16e de finale de la Coupe de Belgique.