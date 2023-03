Séismes en Turquie et en Syrie: les médias belges se mobilisent lundi en faveur des victimes des tremblements de terre

« Chaque soutien est le bienvenu et fera la différence », affirme Gilles Van Moortel, coordinateur du Consortium 12-12, à l’initiative de l’opération. Les médias francophones et flamands, parmi lesquels la RTBF, RTL, la VRT ou encore le groupe Rossel, s’unissent pour soutenir les victimes des tremblements de terre, à travers l’élan de solidarité à grande échelle mis en place par le Consortium 12-12.

« C’est un fait quasi unique car il faut remonter à la catastrophe du Tsunami (dans l’Océan indien, NDLR), qui s’est produite il y a 18 ans, pour assister à une telle mobilisation », met en avant Gilles Van Moortel. « Les Belges sont et restent solidaires, malgré la situation économique difficile », constate-t-il alors que des dons affluent tant de particuliers que des entreprises, des villes, des mouvements de jeunesse et des autorités régionales et fédérales.

Entre-temps, l’appel à la générosité en faveur de la Turquie et de la Syrie, lancé mi-février par le Consortium belge pour les situations d’urgence, a atteint plus de huit millions d’euros. Mais il faudra encore beaucoup d’argent pour réparer les dégâts matériels, estimés par la Banque mondiale à plus de 34 milliards de dollars.

Le Consortium 12-12 rassemble sept organisations humanitaires, à savoir Caritas International, Médecins du Monde, la Croix-Rouge de Belgique, Handicap International, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique et Unicef Belgique. Les recettes de la journée de lundi permettront à ces organisations d’étendre leur assistance en Turquie et en Syrie.