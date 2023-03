Des avantages fiscaux sur les droits d’enregistrement d’un nouveau bien? «L’administration n’informe pas assez»

À Bruxelles et en Wallonie, c’est le SPF Finances qui perçoit les droits d’enregistrement. Chaque année, environ 1 000 personnes doivent rembourser l’abattement (à Bruxelles) ou la réduction (en Wallonie) qu’elles ont reçu sur les droits d’enregistrement à l’achat de leur maison ou appartement, car ces personnes n’ont pas respecté les conditions liées à cet avantage. Dans certains cas, elles ont quitté leur logement avant la fin du délai imposé, dans d’autres cas, elles ne s’y sont pas domiciliées dans les temps. Or, souligne le médiateur, dans certains cas, le montant à devoir rembourser peut atteindre jusqu’à 30.000 euros.

Les risques de devoir rembourser cet avantage en cas de non-respect des conditions n’est pas non plus suffisamment explicité, affirme le médiateur à la suite d’une enquête menée en réponse à plusieurs plaintes.

« Des travaux de rénovation durent parfois plus longtemps que prévu. Certains oublient qu’ils doivent respecter les conditions ou n’ont pas conscience des conséquences s’ils ne se domicilient pas dans leur logement dans le délai. Pour ces personnes, le SPF Finances devrait leur envoyer un rappel avant la date limite, comme le fait le Vlaamse Belastingdienst en Flandre », estime le médiateur fédéral, ajoutant que le « SPF Finances n’informe pas non plus toujours suffisamment à propos de l’importante amende supplémentaire ».