Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si vous roulez ce matin à Braine-l’Alleud, levez le pied. Deux Lidar « mitraillette » sont déployés pendant une semaine par la police locale. Nous avions dévoilé, en primeur à l’automne dernier, cet engin. À partir de ce lundi, il verbalise pour de bon.

« Pendant les premières semaines, nous tournerons avec deux Lidar pour régler les derniers détails de l’utilisation, puis nous ajouterons les six autres déjà prêts. Nous en aurons quatre de plus durant le printemps », explique Pierre Grisard de la société SecuRoad qui commercialise le produit. L’ordinateur et l’algorithme d’exploitation proviennent de Suisse tout comme le laser et les caméras. Le reste est construit en Belgique et assemblé à Charleroi.