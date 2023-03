«The Consultant»: un nouveau rôle de méchant pour Christoph Waltz, celui d’un patron terrifiant aux nombreux secrets

Dans « The Consultant », l’acteur austro-allemand est à nouveau au sommet de son art. Il y incarne un mystérieux consultant venu à la rescousse d’une entreprise qu’il finit par diriger. Problème : l’homme masque de nombreux secrets.

D’« Inglourious Basterds » aux derniers « James Bond », Christoph Waltz a toujours apprécié jouer les méchants au cinéma, et en voilà désormais un de plus…

Entre comédie noire et thriller, cette série adaptée du livre éponyme est aussi piquante que glaçante. Dans le reste du casting, on retrouve Nat Wolff, Brittany O’Grady et Aimee Carrero.