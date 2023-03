La chaussée d’Alsemberg au temps jadis

Les Cercles d’histoire de Saint-Gilles, Forest et Uccle ont eu la merveilleuse idée de s’associer pour préparer et présenter une exposition dédiée à la chaussée d’Alsemberg. L’expo se tient du vendredi 17 mars au dimanche 26 mars inclus au CENTR’AL (129 rue Besme, qui borde la place Albert). L’entrée est gratuite. L’occasion de découvrir plusieurs siècles d’existence de cette fameuse chaussée qui part de la Barrière de Saint-Gilles pour remonter vers Forest, Uccle et les communes du Brabant flamand que sont Linkebeek et Beersel. « Cette voie déroule dix bons kilomètres d’une histoire riche en abbaye, châteaux, commerces, écoles, cimetières, hôpitaux, trams, de fermes légendaires, de diable en pitié, de Roseraie… », indique Annie Richard, responsable du Cercle d’histoire de Forest. « Du moyen-âge et de l’époque industrielle à notre époque contemporaine, la chaussée d’Alsemberg est à l’image de notre pays : multiple, complémentaire et étonnante. »

Construite entre 1726 et 1740