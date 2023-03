«Mais t’es un fou toi!»: cette grave erreur de Léo qui aurait pu tourner au drame et qui a révolté sa mère Amandine Pellissard Autant dire qu’Amandine Pellissard était très remontée contre son fils Léo. TF1

Par X.V.

Révélés dans « Familles nombreuses : la vie en XXL », les Pellissard sont désormais connus pour être actifs dans le porno et les contenus de charme. Une décision surprenante de la part de ceux qui ont sept enfants, et qui avait à l’époque choqué beaucoup de monde.

Cette nouvelle activité qui rapporte gros à Amandine et son « Chabit » Alexandre n’est pas un secret pour leur fils, Léo. Ce dernier était d’ailleurs venu sur le plateau de « Touche pas à mon poste » pour défendre ses parents…

Fin de semaine dernière, l’adolescent a bien failli provoquer un véritable drame. « J’ai failli tous nous tuer », lance-t-il face à sa mère, qui demande forcément des explications. Léo révèle alors avoir mis une boîte en fer dans le micro-ondes… « Tu te fous de ma gueule », rétorque Amandine Pellissard. « C’est pour ça que tu dis que t’as failli nous tuer, mais t’es un fou toi ! Ah ben non et jamais non plus de fourchette ou de cuillère dans le micro-onde ! À 17 ans tu devrais savoir ça », poursuit-elle, très remontée !