Et bientôt, place à… The Dome !

Situé à l'angle de la place de la Bourse et du boulevard Anspach, l’imposant bâtiment surmonté d’un dôme date des années 1870. Il a longtemps abrité ‘Les Grands Magasins de la Bourse’. En 1948, un incendie l’a gravement endommagé. En 1970, rebaptisé ‘Bourse Center’, il s’est transformé en immeuble de bureaux et de commerces. C’est ainsi qu’il a notamment accueilli les bureaux d'Actiris, mais aussi un Pizza Hut au rez-de-chaussée. On y trouve encore un AD Delhaize, mais plus pour longtemps puisque des travaux seront prochainement entrepris afin de réaménager les lieux du toit au sous-sol.

Un bâtiment que la Région bruxelloise a vendu en 2018. En novembre 2022, elle accordait le permis d’urbanisme à l’acquéreur, l’équipe de promoteurs VDD Project Development et Vervoordt. Cette dernière entend en faire un bâtiment multifonctionnel de 21.000 m² avec des commerces de détail, des restaurants, des bureaux et des résidences.