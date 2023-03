Le champagne Ruinart découvre son millésime 1926 dans les caves de Bocuse

« Ces bouteilles, nous les avons retrouvées au cours d’un inventaire réalisé en novembre 2021, relate Maxime Valery, chef sommelier du restaurant. Une partie de nos caves est dédiée au stockage d’anciennes cuvées sorties de la carte, qui vieillissent paisiblement. Lorsque j’ai redécouvert ces anciennes cuvées du champagne Ruinart, j’ai tout de suite pensé à contacter Frédéric Panaïotis, toujours en quête de vieux millésimes de la maison. » Et pour cause, avec le passage de l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale, qui a littéralement vidé les caves de la maison Ruinart, très peu de cuvées élaborées avant l’année 1944 ont pu être sauvegardées.

« C’est beau, c’est encore frais, et en se concentrant un peu, on perçoit même un fin pétillement sur la langue. » Frédéric Panaïotis, chef de cave de Ruinart, n’a pas caché sa satisfaction en dégustant l’un des quelques millésimes issus de la vendange 1926, retrouvés dans les caves du chef lyonnais Paul Bocuse.

Aussi, seules les bouteilles vendues et conservées par quelques clients extérieurs à la Champagne ont pu échapper à l’occupant, comme ce fut le cas pour l’institution Paul Bocuse. « En réalité, Monsieur Paul adorait collectionner les millésimes de son année de naissance, résume Vincent Leroux, directeur du restaurant Paul Bocuse à Lyon. Il possédait bien entendu des vins de toutes les appellations différentes, dont du champagne. » « Et, pour le cinquantième anniversaire de Monsieur Paul, 24 flacons du millésime 1926 du champagne Ruinart lui avaient ainsi été offerts », poursuit Yann Eon, ancien sommelier de Paul Bocuse. Parmi les 24 bouteilles donc, 18 ont été retrouvées par Maxime Valery, disséminées dans les recoins de la cave de l’établissement, au milieu de nombreux autres alcools et liqueurs. Ce qui est particulièrement frappant dans le cas des bouteilles de Ruinart, c’est l’état de conservation remarquable des flacons, dont ni les étiquettes, ni les bouchons, n’ont été altérés avec le temps.