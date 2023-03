Anthea Missy réalise une œuvre participative à la station de métro Bockstael à Bruxelles pour la journée des femmes

À partir de ce 6 mars, Anthea Missy réalise une performance artistique participative à la station de métro Bockstael à Bruxelles. L’œuvre est peinte en live, en 5 jours de travail environ. Cette fresque s’inspire des idées soumises récemment lors d’interviews avec des usagers de la station ainsi que des ateliers de bricolage/discussion avec des enfants du quartier et des asbl locales : Laeken Brussels, la Clef, Maison de la Création, Bravvo Brussels, Kongo Services ainsi que le centre communal Nekkersdal.

Anthea Missy est une artiste multidisciplinaire issue du street art et vit actuellement à Bruxelles. Elle peint dans de nombreuses villes en Europe et en Asie des œuvres de moyenne à grande échelle. Son art explore les concepts liés à l’amour, à l’environnement, aux droits LGBTQI+ et à tout ce qui concerne la liberté, l’égalité et la fraternité. Son style unique et coloré est reconnaissable grâce à son utilisation de motifs organiques et de personnages spécifiques.

Après minimum une année d’exposition en station, ce projet artistique temporaire sera éventuellement revendu et les fonds versés à une association active pour les droits des femmes.

Ce type d’initiative sera reconduit avec d’autres artistes ces prochaines années ! Bruxelles Mobilité et la Stib prévoient de lancer prochainement un appel à projets. Féminisation des noms des arrêts Grâce à la création de nouvelles lignes et du Plan Bus, entre janvier 2021 et fin 2022, 13 noms d’arrêts ont été féminisés. En 2023 et 2024, la Stib continuera ce travail : cinq femmes viendront prochainement s’ajouter au réseau. L’arrêt Invalides (bus 72) deviendra Ginette Javaux. Sur la ligne 43, l’arrêt Pasteur portera le nom Jacqueline Harpman. L’arrêt Ring 0 deviendra Henriette Lauwers et deux autres nouveaux arrêts porteront les noms de Akarova et Juliette Wytsman.