Marie-Rose vit un calvaire à cause de ses vacances d’il y a… cinq mois: «On comprend l’agacement de la cliente mais…»

La Limbourgeoise se rend immédiatement au guichet de l’aéroport pour signaler la « perte ». « J’ai rempli un rapport d’irrégularité. J’ai également informé TUI et notre agence de voyages à Lummen ». À distance, l’agence tente d’aider Marie-Rose sans grand succès. « Aujourd’hui, je n’ai toujours aucune nouvelle de ma valise. »

Le 2 novembre dernier, Marie-Rose s’envole pour la Turquie avec un groupe d’amis. Direction Antalya pour un voyage organisé avec le tour-opérateur TUI. Un moment de déconnexion qui n’aura pas duré bien longtemps. Tout juste le temps de voler avec la compagnie turque Freebird et d’atterrir sur le sol turc et d’attendre le débarquement des bagages. « Nous avons attendu ma valise pendant de longues minutes, en vain », raconte-t-elle au Belang Van Limburg.

Une situation qui commence à peser pour Marie-Rose. Car cinq mois après, elle n’a aucune information sur son bagage ou sur l’indemnisation à laquelle elle a droit. « L’agence de voyages se heurte à un mur. TUI et Freebird ne s’entendent apparemment pas sur le problème », peste-t-elle.

Le tour-opérateur belge a donc signalé à la compagnie aérienne turque qu’elle n’acceptait plus sa façon de procéder. « Le bagage est désormais considéré comme définitivement perdu. Il doit l’être après deux mois. Ici ça fait cinq mois ! Cette situation n’est plus possible ». Aussitôt dit, aussitôt fait. Marie-Rose a reçu un email il y a quelques jours pour lui annoncer qu’elle recevrait une indemnisation de 986 euros.