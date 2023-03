Top 3 et flop 3: les Diables rouges qui ont brillé et qui ont déçu ce week-end à l’étranger

Il est temps de faire le point sur tout ce qui s’est passé en football à l’étranger en épinglant les événements majeurs liés aux Diables rouges. Si Lukebakio et Carrasco ont trouvé le chemin des filets, on recense également deux joueurs blessés.

Les mauvaises langues diront que ce n’est qu’un penalty. Le bilan reste tout de même imposant. Dodi Lukebakio a inscrit ce week-end son dixième but pour le Hertha Berlin. Un goal pour l’honneur, son équipe s’étant inclinée à Leverkusen (4-1), mais un but important pour sa confiance, lui qui a encore envie d’enfiler les perles lors de cette seconde partie de saison.

Dante Vanzeir a fait ses débuts pour son nouveau club des New York Red Bulls, samedi, à l’occasion de la réception de Nashville SC en Major League Soccer. L’ancien attaquant de l’Union SG est monté à la 76e minute de jeu à la place d’Elias Manoel. Les visités ont conquis leur premier point cette saison. De fait, la partie s’est terminée sur le score de 0-0.

3. Buteur, Carrasco participe au récital

6-1, le score veut tout dire. L’Atlético Madrid a donné une leçon au FC Séville. Les Madrilènes ont fait le show sur le plan offensif. Et Yannick Carrasco a participé à ce spectacle total. Le Diable rouge a planté la quatrième rose des visités après 69 minutes de jeu. Du grand art.

Notre flop 3

1. Coup d’arrêt pour Trossard, blessé

Leandro Trossard a dû quitter la pelouse de l’Emirates Stadium après seulement 22 minutes, ce samedi. « Il a ressenti une douleur à l’aine et il est venu me voir immédiatement pour me dire qu’il ne pouvait pas continuer. Cela ressemble à une blessure musculaire. C’est en tout cas préoccupant », a expliqué son entraîneur Mikel Arteta après le succès d’Arsenal face à Bournemouth (3-2) arraché dans la septième minute des arrêts de jeu de la seconde mi-temps. Le Belge subira des tests prochainement afin de déterminer la nature et la gravité de sa blessure ainsi que la durée de son indisponibilité. Un coup d’arrêt qui intervient alors que Trossard montait en puissance avec sa nouvelle équipe, qu’il a rejointe en janvier en provenance de Brighton pour quelque 24 millions d’euros

2. Souci musculaire pour Doku également

Trossard n’est pas le seul Diable rouge ayant subi un souci musculaire ce week-end. Du côté du Stade Rennais, battu par Marseille (0-1) en Ligue 1 dimanche soir, Jéremy Doku, titulaire, a quitté prématurément le terrain après 26 minutes, en raison d’une blessure. Il subira également des tests pour en savoir davantage sur la nature de la blessure et sur la durée de son indisponibilité.

3. Fin de semaine compliquée pour Courtois et Hazard

Jeudi, le Real Madrid s’est incliné 0-1 face au FC Barcelone en demi-finale aller de la Coupe du Roi jeudi au stade Santiago Bernabeu. Trois jours plus tard, le club madrilène, avec Thibaut Courtois entre les perches, n’a pu faire mieux qu’un 0 à 0 au Betis Séville en Liga, de quoi voir le titre s’échapper encore un peu plus. C’est décidément une fin de semaine compliquée pour les Madrilènes. Encore davantage pour Eden Hazard, à nouveau remplaçant ce dimanche et en manque cruel de temps de jeu.