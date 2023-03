Stockel se dote d’un antenne de sécurité

C’est dans la galerie du Stockel Square, à droite du Match, qu’une antenne de sécurité intégrée (ASI) vient d’être inaugurée par les autorités locales. « Grâce à cette antenne, nos gardiens de la paix, nos agents constatateurs, nos gardiens de parking et notre service propreté vont pouvoir communiquer plus souvent, plus directement et faire remonter des informations précieuses sur ce qui se passe dans le quartier », se réjouit le bourgmestre Benoît Cerexhe.

Cette antenne sera en partie ouverte au public. Chacun pourra, lors des permanences (si elles sont respectées), être en contact avec les agents présents sur place. Et cela, sans rendez-vous. Les permanences annoncées sont, pour l’instant, établies selon les horaires suivants : service Médiation le lundi de 10h à 12h, service Prévention et vols le mardi de 14h à 16h, service de Police le mardi de 13h à 15h et le vendredi de 10h à 12h, service Propreté le mercredi de 10h à 12h, guichet infos le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h.