Magda n’a pas d’autre choix que de fermer le dernier Carrefour Express du village: «Colruyt, Lidl, Delhaize… Un an de plus et je suis en faillite»

La décision n’a pas été simple à prendre. Elle était néanmoins nécessaire. À 65 ans, Magda a dû se rendre à l’évidence : son aventure à la tête du Carrefour Express d’Astene (Deinze, Flandre orientale) devait prendre fin. Le mois prochain, elle fermera donc définitivement les portes de son commerce de proximité qu’elle tenait depuis dix ans.

de videos

La faute à un chiffre d’affaires en diminution constante. « Colruyt, Lidl et Delhaize étaient déjà là il y a dix ans mais ces magasins n’étaient pas aussi importants qu’aujourd’hui dans le village », explique-t-elle au Nieuwsblad. « Mon intention était de partir à la retraite avant d’avoir 60 ans et que ma fille reprenne l’affaire. » Chose qui n’a pas pu se faire à cause d’un cancer survenu il y a sept ans. « Elle ne peut plus supporter le travail. »