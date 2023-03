Procès des attentats à Bruxelles: Krayem et Abrini ne retournent pas au cellulaire, Abdeslam quitte la salle

Vendredi, l’État belge a souligné devant la cour d’appel - saisie après le jugement en référé prohibant des fouilles quotidiennes et non-motivées - que ces mesures étaient nécessaires et répondaient à un impératif sécuritaire. Le juge des référés avait estimé en première instance que ce traitement était dégradant et violait la Convention européenne des droits de l’Homme. La défense a, elle, pointé que ces fouilles n’ont pas été imposées aux accusés du procès des attentats de Paris.