Dossier intelligence artificielle, partie 9: à quoi ressembleront les humains de demain? Nos descendants seront-ils aussi un peu des robots ?

En d’autres termes, pourrions-nous assister, les prochaines années ou décennies à des cerveaux humains qui seraient « complétés » par des cerveaux artificiels ? La question peut sembler totalement folle. Et pourtant… Depuis une bonne 20 d’années, les riches milliardaires de la Silicon Valley investissent des sommes colossales afin d’améliorer l’espérance de vie des humains. Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon) ou Peter Thiel (PayPal) en sont sûrs : l’immortalité humaine est possible. Et pas si lointaine. C’est la raison pour laquelle, ces personnalités financent des programmes de recherche sur, par exemple, la lutte contre l’atrophie des tissus, le vieillissement des souches… Les co-fondateurs de Google (Larry Page et Sergey Brin) ont, eux, créé une société dont l’objectif est de « tuer la mort ».

Le transhumanisme Parallèlement à ces recherches, un autre courant est au cœur des débats : le transhumanisme. Pour faire clair, c’est la croyance que la science et les techniques modernes pourront améliorer les caractéristiques physiques et mentales des humains. Pour le physique, il existe déjà de nombreuses choses qui sont mises en place. On pense aux prothèses, par exemple, qui permettent de marcher. Dans les années 70, une série de science-fiction appelée L’homme qui valait trois milliards racontait la vie d’un colonel américain, Steve Austin, qui, suite à un accident, se voit implanté des prothèses bioniques qui améliorent considérablement ses performances physiques. Il devient mi-humain, mi-robot. Nous savons que dans un futur assez proche, nous pourrions être capables de réaliser ce genre d’opération, ce qui n’est pas sans poser des questions éthiques qui devront être tranchées au niveau international.