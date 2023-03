Les Restos du cœur iront à la rencontre des donateurs dans plusieurs grandes surfaces namuroises vendredi et samedi

Vendredi et samedi, les Restos du cœur iront à la rencontre des donateurs dans 24 grandes surfaces. Il s’agit des magasins Cora d’Anderlecht, Châtelineau, Hornu, La Louvière, Rocourt et Woluwe-Saint-Lambert ; des Carrefour de Bierges et de Mons ; des Intermarché d’Auvelais et de Tamines ; des Aldi de Champion, Dour, Jambes, Gembloux, Malonne, Namur, Naninne, Quiévrain, Suarlée/Flawinne et Wépion ; des Colruyt de Herstal et de Boncelles ; du Proxi Delhaize de Velaine-sur-Sambre ; et du Albert Heijn d’Ostende.