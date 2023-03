Des collectes de vivres organisées pour les Restos du cœur dans plusieurs grands magasins de Mons-Borinage

Les Restos du cœur de Belgique lancent leur collecte de vivres nationale annuelle afin de renflouer leurs stocks alimentaires. Celle-ci aura lieu les 10 et 11 mars sur le terrain. L’opération est organisée dans 24 lieux de récolte cette année, notamment à Mons (aux Grands Prés) mais aussi aux magasins Aldi de Dour et de Quiévrain ainsi qu’au Cora Hornu.

Le nombre de repas distribués par les Restos du cœur de Belgique a augmenté de 32 % au 4e trimestre par rapport au trimestre précédent, indique ce lundi l’association, qui lance un appel aux dons pour renflouer les stocks. En tout, 1,37 million de repas ont été distribués au cours de l’année 2022, un « triste record », selon l’association. Par rapport à 2019, avant la pandémie, le nombre de repas distribués a plus que doublé.

C’est ce vendredi et ce samedi que des bénévoles et salariés de l’association iront à la rencontre des donateurs dans les grandes surfaces pour récolter des denrées alimentaires ainsi que des produits sanitaires et hygiéniques.