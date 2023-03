Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis demande à la Cour suprême de se charger de l’enquête sur la catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à 57 personnes

Kyriakos Mitsotakis a demandé au parquet de la cour suprême Isidoros Doyakos, « une clarification immédiate et approfondie de toutes les affaires criminelles liées au tragique accident de train de Tempé ».

« Je vous demande de donner une priorité à ces affaires et les attribuer, si vous le jugez opportun, au niveau d’enquête le plus élevé possible », a souligné Kyriakos Mitsokais dans cette lettre.