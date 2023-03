Madi doit se cacher à cause de ses tatouages vulgaires en allant chercher sa fille à l’école: «Je me sens mal quand des enfants regardent mes jambes»

« Je ne regrette rien » a déclaré Madi sur TikTok. Cette jeune maman a réalisé une vidéo sur le réseau social où elle explique qu’elle doit cacher ses nombreux tatouages, révèle The Sun.

« Moi, tous les jours, au ramassage scolaire, quand je me souviens de ce que j’ai tatoué à l’arrière de mes jambes », écrit-elle. On la voit alors raser les murs, en marchant à la manière d’un crabe pour cacher ses tatouages.

Si elle dit ne rien regretter, Madi a reçu de nombreuses demandes de la part d’internautes : ils veulent qu’elle montre ce qu’elle a sur le corps. « Je n’avais pas réalisé que cela allait devenir aussi fou », a-t-elle avoué. « Je suis allée chercher ma fille à l’école et tout le monde était en train de devenir fou pour savoir quels étaient mes tatouages », ajoute Madi.

Replying to @hope.shortridge part two tattoo tour #tattoos #fyp #tattootour

On peut voir sur ses jambes : « b**ch please » (s’il te plaît sal*pe) ou encore « u ain’t s**t » (tu n’es pas une sal*pe). « Je me sens juste mal quand des enfants regardent mes jambes ! », confie-t-elle. « Je pensais que ça allait être pire », a déclaré dans les commentaires un internaute.