Révolution chez Cora: l’enseigne d’hypermarchés a pris une décision qui touchera des milliers de clients en Belgique

La décision de réduire la distribution du folder papier fait partie intégrante de la politique RSE du groupe CORA. Le lancement de l’app’ CORA et les récents travaux réalisés dans les différents hypermarchés ont pour objectifs de réduire significativement l’empreinte écologique et de consolider le développement durable de l’enseigne.

Dans un souci d’écologie et afin de mieux rencontrer les besoins de ses clients, l’enseigne a décidé de réduire sa distribution de folders papier, tout en proposant des alternatives efficaces. Cora Belgium poursuit ainsi l’initiative lancée en 2022 par le Groupe CORA et dont les résultats sont positifs.

– le format du folder a été réduit,

– la pagination a été revue à la baisse,

– les zones de distribution, ainsi que les quantités imprimées, ont été réduites d’environ 15 %.

La nouvelle app’ au cœur de la transition

La nouvelle application mobile de CORA, lancée fin décembre dernier, est au cœur de la transition de l’enseigne vers le digital. Cette app’ a pour vocation de remplacer à terme la boîte aux lettres en devenant le point de rendez-vous de tous les clients avec les promos de la semaine.

Grâce à cette app’, les clients découvrent toutes les promos en avant-première et accèdent à tout moment aux folders de leur magasin. De plus, ils gardent un œil sur leur historique d’achats et leur cagnotte. Pratique pour récolter les euros accumulés lors des précédents achats et bénéficier ainsi des meilleures remises. Dans son app, le client retrouve également des coupons digitalisés et des offres exclusives.

Le développement de cette application s’inscrit parfaitement dans le positionnement commercial de CORA. En effet, aujourd’hui, l’enseigne continue à investir dans les prix et les promos plutôt que dans le papier et poursuit ainsi la stratégie lancée l’année dernière : « Notre combat : Votre pouvoir d’achat ».

Lancement du feuillet CORA : simple et efficace

Certains hypermarchés vont progressivement tester le remplacement du folder papier classique par un format papier plus léger, qui répond mieux aux tendances actuelles.

Il s’agit d’un feuillet A4 recto/verso qui donnera accès au folder digital via un QR-code, à des coupons, aux offres les plus percutantes du folder, à l’application et aux actions promotionnelles spécifiques du moment.

C’est le CORA de Messancy qui sera pionnier sur ce projet avec une distribution de son premier feuillet dès le 7 mars prochain. Il sera suivi par le CORA de Hornu à partir du 21 mars. Ce sera ensuite le tour du CORA de Woluwe à partir du 11 avril. D’autres magasins pourraient suivre cette évolution après évaluation des résultats des trois magasins concernés.