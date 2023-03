Hausse record des repas distribués par les Restos du cœur: des récoltes de dons organisées au Cora Rocourt et aux Colruyt de Boncelles et Herstal

Les Restos du cœur de Belgique lancent leur collecte de vivres nationale annuelle afin de renflouer leurs stocks alimentaires. Celle-ci aura lieu les 10 et 11 mars sur le terrain et du 6 mars au 2 avril en ligne.

« Avec l’augmentation des prix des produits de première nécessité et les factures énergétiques très élevées, le pouvoir d’achat de nombreux ménages a fortement diminué », déclare Jean-Gérard Closset, président de la Fédération des restos du cœur de Belgique. « C’est une double peine pour les personnes qui se trouvent déjà en situation de précarité et une situation très difficile à accepter pour celles qui sont nouvellement impactées. »

Vendredi et samedi, les bénévoles et salariés des Restos du cœur iront à la rencontre des donateurs dans 24 grandes surfaces pour récolter des denrées alimentaires ainsi que des produits sanitaires et hygiéniques. Il s’agit des magasins Cora d’Anderlecht, Châtelineau, Hornu, La Louvière, Rocourt et Woluwe-Saint-Lambert ; des Carrefour de Bierges et de Mons (Grands Prés) ; des Intermarché d’Auvelais et de Tamines ; des Aldi de Champion, Dour, Jambes, Gembloux, Malonne, Namur, Naninne, Quiévrain, Suarlée/Flawinne et Wépion ; des Colruyt de Herstal et de Boncelles ; du Proxi Delhaize de Velaine-sur-Sambre ; et du Albert Heijn d’Ostende.

L’urgence porte sur certains produits qui se conservent durablement (conserves ou bocaux de poisson, de fruits ou de légumes, de plats préparés ou en sauce) et sur des produits alimentaires secs comme de la farine, du sucre, du riz, des pâtes, de la purée, du sel, de l’huile, du lait, etc. Des collations ou petits-déjeuners sont également les bienvenus. Les bénévoles espèrent aussi récolter des produits d’hygiène de base et des produits pour bébé.