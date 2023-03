Jason et Océane ont le cœur brisé en consultant leur caméra de surveillance: «Même à côté du lit du bébé…» (photos)

La vie de Jason Erebout et d’Océane Crépel est bien remplie. Malgré leur jeune âge, respectivement, 29 et 27 ans, les Ostendais travaillent avec acharnement dans l’hôtellerie pour offrir un confort de vie et un avenir à leurs deux enfants. Malheureusement, le week-end dernier, le couple a eu la pire des surprises en rentrant chez eux après une journée de travail.

Ils ont tout de suite compris. La scène laissait peu de place au doute : leur domicile venait d’être cambriolé. Les intrus ont fouillé la maison de fond en comble et sont rapidement arrivés au coffre-fort. « Ils ont probablement essayé de l’ouvrir par effraction dans la maison. Mais quand ils ont échoué, ils l’ont repris avec eux », explique Jason au Laatste Nieuws.