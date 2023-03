Certificat d’urbanisme pour la création d’un boulevard urbain à Schaerbeek

Huit après la destruction du viaduc Reyers, urban.brussels délivre ce lundi un certificat d’urbanisme à Bruxelles Mobilité pour le réaménagement du boulevard Reyers à Schaerbeek. « Passer d’une ville pour les voitures à une ville à taille humaine. On ne trouvera pas meilleur exemple de cette transformation de Bruxelles que le boulevard Reyers. Je suis tellement heureux d’avoir persévéré pour que ce viaduc automobile soit démoli et remplacé pour un beau boulevard qui donne une place aux piétons, aux cyclistes, au transport public et à la verdure. Personne ne pourrait imaginer ce colosse de béton à cet endroit aujourd'hui. Avançons désormais pour soumettre les plans détaillés afin que les travaux puissent commencer », a déclaré le Secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme Pascal Smet (one.brussels).

Projet Le certificat d’urbanisme fixe tous les principes de fond du futur réaménagement. Bruxelles Mobilité doit désormais finaliser les plans détaillés et les soumettre pour pouvoir obtenir le permis d’urbanisme et démarrer rapidement les travaux. Le boulevard Reyers sera réaménagé de façade à façade entre la place Meiser et l'avenue Lambeau.

Avec de larges trottoirs faits de matériaux de qualité sur toute la longueur et des pistes cyclables bidirectionnelles séparées ou des rues cyclables. Elles seront séparées au moyen d'une large bande de pelouse pourvue de nombreux arbres. Au centre, deux bandes de circulation dans les deux directions pour les voitures. Une voie d'accès est prévue à certains endroits, comme les entrées et les sorties des tunnels. Une attention particulière est allée aux traversées sécurisées et confortables pour les piétons et les cyclistes.