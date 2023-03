Découvrir l’eau par des expériences interactives au Centre de culture scientifique de Couillet

Très motivées, Nicole, une habitante de Florennes, et May-Ly, 12 ans, ont participé, dimanche, à un atelier sur l’eau. Guidées par Louisa, animatrice scientifique, la mamie et sa petite-fille ont suivi le parcours d’une goutte d’eau dans une nappe phréatique, filtré l’eau sale stagnant dans du sable ou des cailloux, associé des mots en rapport avec le cycle de l’eau potable, testé les vases communicants…

« Ce n’est pas la première fois que je viens ici », signale May-Ly. « J’ai déjà participé à d’autres ateliers du Centre de Culture scientifique comme « Harry Potter », la fabrication de savons, le cinéma, etc. On fait toujours de chouettes expériences et on apprend plein de choses en s’amusant ».