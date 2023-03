L’écart de pension entre les femmes et les hommes a atteint 23% en 2021: «Cela relève des inégalités les plus flagrantes»

Ce fossé « relève des inégalités les plus flagrantes et les plus pénalisantes sur le plan socio-économique pour les femmes », a déploré la ministre des Pensions au cours de la présentation de cette étude réalisée en vue de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars prochain.

Pensionstat.be a présenté lundi de nouvelles statistiques basées sur un monitoring réalisé conjointement par le Service fédéral des Pensions (SFP), l’INASTI et Sigedis. Cette évaluation permet, pour la première fois, d’appréhender globalement l’écart de pensions en fonction de différents paramètres tels que l’état civil, l’âge de la pension, les différents régimes, etc.