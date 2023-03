Les hôpitaux wallons lancent une campagne et rappellent l’importance du dépistage contre le cancer du col de l’utérus

En Belgique, ce cancer touche 650 femmes par an. Un dépistage pratiqué régulièrement permet une réduction de 90 % de l’incidence et de la mortalité liée à ce cancer.

« Le cancer du col de l’utérus tue chaque année 200 femmes belges, pour la plupart à un âge jeune. Les traitements sont lourds et touchent systématiquement leur fertilité et leur sexualité », explique le professeur Frédéric Kridelka, directeur du département de gynécologie-obstétrique du CHU de Liège, porte-parole du projet. Le taux de guérison est de 60 % seulement.

La principale cause du cancer du col de l’utérus sont les papillomavirus humains, aussi appelés HPV. En effet, ils sont responsables de 99 % de ces cancers. Les maladies induites par ce virus touchent 25.000 personnes par an en Belgique.

Dès le 13 mars, une grande campagne de sensibilisation à destination des femmes de 25 à 64 ans sera menée simultanément à Bruxelles et en Wallonie et se déclinera sous forme d’affiches mais aussi de spots diffusés en radio et en télévision. Deux sites internet sont également accessibles : www.depistagecoluterus.be et www.les-hpv.be.